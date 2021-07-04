شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدولة عن مشروع تحديث الملف الوظيفيى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وهو يأتي ضمن رؤية مصر 2030 .

ما هي المرحلة الأولى لمشروع تحديث الملف الوظيفي ؟

المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطًا كبيرًا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات وكذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية والجامعات والمحافظات.

ماذا يهدف المشروع ؟

يهدف المشروع إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

كم عدد الجهات التي سلمت طلبات لجهاز التنظيم والإدارة ؟

ليرتفع بذلك عدد الجهات الإدارية التي تسلمت متطلبات التحديث إلى 109 جهات.

هل تهتم الدولة ببرنامج تحديث الملف الوظيفى ؟

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ، إن الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المقدمة منه على قائمة أولوياته وخاصة مع قرب الانتقال لمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويولي اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، مشيرا إلى أن الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين يعد بمثابة نقطة البداية.





ما حقيقة اصدار تطبيق الالكترونى لموظفى الدولة وما دوره ؟

حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أى وقت وبسهولة.