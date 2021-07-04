شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الأمن الجمركى بمطار القاهرة الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

وفى أثناء قيام رجال الأمن الجمركى بالإشراف على حركة الدخول والخروج بباب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي اشتبه ياسر عبدالمنعم فى اثنين من موظفي المطار أثناء خروجهما من باب الزيرو رغم عدم حملهما لأية حقائب.

وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي ومصطفى مدير الإدارة بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قررا تشكيل لجنة من الأستاذ ياسر عبدالمنعم وسيد مغازي مفتشى الأمن الجمركى وإبراهيم حسن مدير الحركة ومحمد يوسف مأمور الجمرك لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 20 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة على جسم الموظفين.

وقرر مصطفى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 97 لسنة2021 بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.