شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والكويت و"أبو ظبى" بجلسة الأحد.. وتراجع البحرين ودبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.44% خاسرًا 12.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2804.11 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.56% خاسرًا 8.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1579.05 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.48% رابحًا 52.68 نقطة ليغلق عند مستوى 11031.73 نقطة، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 5 قطاعات، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.72% رابحًا 49.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6948.633 نقطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار درهم عند مستوى 1.183 تريليون درهم.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.48% رابحًا 52.68 نقطة ليغلق عند مستوى 11031.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.34% خاسرًا 77.39 نقطة ليغلق عند مستوى 22709.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 364.7 مليون سهم بقيمة 12.7 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.77%، يليه قطاعي تجزئة السلع الكمالية والمواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.65%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الطاقة والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.3%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.47%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلامية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%.

وقفز 87 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنابيب" بنسبة 9.99%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 7.9%، ثم سهم "تشب" بنسبة 6.37%، وتراجع 100 سهمًا على رأسها سهم "المراكز" بنسبة 3.63%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.51%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "الفخارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 689.9 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.44% خاسرًا 12.45 نقطة ليغلق عند مستوى 2804.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 94.2 مليون سهم محققة ما قيمته 111.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1575 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.4%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.09%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.45%، ثم سهم شركة ديار بنسبة 1.68%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة غلفا للاستثمارات العامة بنسبة 8.75%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.32%، فيما تصدر سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10 مليون ورقة بقيمة 20.6 مليون درهم.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.56% خاسرًا 8.86 نقطة ليغلق عند مستوى 1579.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 303 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 39.22% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.88%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.64% مدفوعًا بصعود سهم شركة التكافل الدولية بنسبة 2.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.24% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.65%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.27% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.48%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحًا 14.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6402.55 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% رابحًا 16.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6963.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% رابحًا 10.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5306.84 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% خاسرًا 2.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5517.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 221.3 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9812 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.78%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 2.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.72% رابحًا 49.36 نقطة ليغلق عند مستوى 6948.633 نقطة، وربح رأس المال السوقي 19 مليار درهم عند مستوى 1.183 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 153.3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم عبر تنفيذ 4249 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.32%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.52%، ثم قطاعي الاتصالات والعقار بنسبة 0.27%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 13.46%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 8.13%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.33%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 5.17%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 5%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3.66%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 322.7 مليون درهم.