شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر السيرة الذاتية لأحدث عضوتين فى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الهامة للرقابة المالية، ضم عنصران من الكوادر النسائية لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وهما الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات، وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية لأحدث عضوية في الهيئة.

الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب منذ مايو 2018 وحتى الآن، كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1693 لسنة 2020 وعضو بمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منذ شهر أبريل 2019، وقد تبوأت "راغب" العديد من المناصب وتولت عدة مهام استشارية مع العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وشركة ماكينزي وجامعة إسلسكا الأوروبية.

وتمحورت خبرة "راغب" في تنمية الإنسان وتطويره عن طريق التعليم والتعلم والتدريب إيمانًا بأن الإنسان هو ثروة البلاد الحقيقية مرتكزة في تحقيق هذا على تبادل الخبرات الدولية ونقل مستجدات التعليم والتدريب من الدول المتقدمة إلى الدول الأقل نموًا وتطويع هذه البرامج والخبرات الدولية لتلائم احتياجات هذه الدول، كما كان تهيئة وتمكين كوادر محلية من تقديم البرامج الدولية بالشركاة مع الخبراء الأجانب أحد أهم عوامل التحدي والنجاح لنقل الخبرات الأجنبية.

وبالنسبة للدكتورة ماريان أمير عازر عضو معين في البرلمان المصري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعضو في لجان الاتصالات والشؤون الخارجية في الفصل التشريعي الأول (2016-2021)، وقبل التعيين في البرلمان شغلت منصب معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرات الاستراتيجية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من مايو 2021، وأستاذ مساعد بجامعة النيل وأستاذ مساعد ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات في مصر.

والدكتورة ماريان عازر حاصلة على درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وصاحبة أكثر من 80 بحث علمي في جميع أنحاء العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشغلت العديد من المناصب إما الأكاديمية أو الإدارية في العديد من الجامعات والمنظمات، على سبيل المثال لا الحصر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات، جامعة النيل، جامعة القاهرة، الجامعة الأمريكية في القاهرة، الجامعة الفرنسية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما شغلت "ماريان" عضوية البرلمان الدولي للتسامح والسلام ورئيس لجنة المرأة والشباب في البرلمان الدولي للتسامح والسلام 2018-2021، واتحاد الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، والمجلس الاستشاري الدولي للتكنولوجيا الناشئة مؤسسة تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، والمجلس الاستشاري العالمي لشركة فيسبوك، واللجنة الوطنية للحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.