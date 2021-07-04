شكرا لقرائتكم خبر عن "بوبا العربية" تتلقى تعميداً من "سابك" لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفيها وذويهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تلقيها، اليوم الأحد، تعميداً من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بتجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها تتوقع أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي 2020.

وبحسب البيان، سيتم تجديد عقد تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 4 يوليو الجاري.

هذا وتتوقع الشركة أن يكون لهذا العقد تأثيراً إيجابياً على النتائج المالية لشركة بوبا العربية للعام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن بوبا حققت صافي أرباح بلغ 175.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 125.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 82.287 مريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 37.9%. وقابل ذلك انكماش في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 174.491 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 6.5%، وانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 176.623 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 7.6%.