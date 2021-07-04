شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُحدد مواعيد الاكتتاب في رأسمال "الخليجية للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت تداول السعودية عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، والتي سوف تبدأ يوم الإثنين الموافق 5 يوليو الجاري.

وأفادت السوق المالية، في بيان لها اليوم الأحد، بأن فترة التداول ستنتهي في يوم الإثنين الموافق 12 يوليو الجاري، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2021.

وأشارت السوق، إلى أن نطاق التغيير المسموح به لأسعار تداول الحق يختلف عن نسبة التذبذب التي تخضع لها أسعار الأسهم.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال يونيو الماضي، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 27% و ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 2,4 مليون ريال.