شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تضيف «ملقا» إلى قائمة وجهاتها الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضافت الخطوط الجوية السعودية اليوم، مدينة ملقا بمنطقة كوستا ديل سول في إسبانيا إلى قائمة وجهاتها الصيفية الجديدة ، ابتداء من 16 يوليو وحتى 5 سبتمبر عبر 4 رحلاتٍ مباشرةٍ أسبوعياً انطلاقاً من مدينتي الرياض وجدة.

وتعتزم الخطوط السعودية تسيير رحلاتها إلى ملقا على متن طائرتها الجديدة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر ، التي توفر 24 مقعداً على درجة الأعمال ، و274 مقعداً على درجة الضيافة ، وتتضمن شاشاتٍ تفاعليةٍ في كل مقعد توفر حتى 5000 ساعة من الترفيه والتسلية.

وتعدّ إسبانيا من أبرز وجهات السفر خلال فصل الصيف نظراً لاحتضانها العديد من الخيارات الترفيهية ، وتقع مدينة ملقا قرب المواقع السياحية الرئيسة، مثل: ماربيا، وغرناطة، وقرطبة، وإشبيلية، التي يتطلع لزيارتها الراغبون في اكتشاف التراث الثقافي الغني ، والمواقع السياحية المتنوعة في هذا البلد الذي يتميز بتعدد الأعراق والقوميات.

وإلى جانب مدينة ملقا، تعدّ العاصمة مدريد ضمن أبرز وجهات الخطوط السعودية المجدولة ، حيث تسيّر 4 رحلاتٍ مباشرةٍ أسبوعياً إليها على مدار العام من كلٍ من الرياض وجدة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالخطوط "السعودية" خالد البسّام أن إطلاق الوجهة الصيفية الجديدة يأتي ضمن سعي الخطوط السعودية لتوفير خياراتٍ جديدةٍ وفريدةٍ لمن يتطلعون للسفر خلال عطلات الصيف والعيد مع أحبائهم.

وأعربت مديرة تطوير الأعمال في مجلس السياحة في كوستا ديل سول "بيلين بيريز جاسكون" عن سعادتها بجميع ضيوف الخطوط السعودية من المملكة العربية السعودية قائلة : "يسعدنا الترحيب بالخطوط السعودية في ملقا ، ونتطلع إلى الترحيب بكل ضيوفنا من المملكة العربية السعودية في كوستا ديل سول".