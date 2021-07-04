شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى أولى جلسات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.684 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2179 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12933 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2352 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة.