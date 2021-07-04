الاقتصاد

خسائر أسبوعية طفيفة لبرنت و1.5% مكاسب أسبوعية للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة هي الأولي لها في ستة أسابيع بمقدار 0.01% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، في حين سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب أسبوعية هي السادسة لها علي التوالي بنسبة 1.5%.

 

وسجلت أسعار النفط 76.17 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.16 دولار للبرميل . 

 

وتأثرت أسعار النفط بإرجاء الاجتماع الوزارى لتحالف أوبك بلس يوم الجمعة علي أن يتم انعقاد الاجتماع غدا الأثنين.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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