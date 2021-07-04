شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر استقرارا ملحوظا، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر والبورصة العالمية وتوقف التداول على المعدن الأصفر.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري 780 جنيها للجرام لليوم الثاني على التوالي، ويستقر معنا هذا السعر حتي يوم غدا الاثنين مع فتح التداول مجددا على المعدن الأصفر عالمياً ومحليا.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6240 جنيها.

أونصة الذهب 1787 دولار.

ودخلت مصر نادى الكبار في إنتاج الذهب، حيث كشف مجلس الذهب العالمي، أن إنتاج مصر من المعدن الأصفر عام 2020 بلغ 14.1 طن، وتضمن قائمة كبار المنتجين 43 دولة واحتلت مصر الرقم 36 على مستوى العالم.

وكشف مجلس الذهب العالمي، أن السودان في المركز رقم 15 على العالم من حيث حجم الإنتاج عام 2020 والذى بلغ 83.3 طن، في وقت وصل فيه الإنتاج العالمي من الذهب 3478 طن بواقع 122.7 مليون أونصة.

وتحتل الصين المركز الأول بحجم إنتاج 368 طن تقريباً لتتفرد وحدها بـ 11% من إنتاج الذهب في العالم، تليها روسيا بحجم إنتاج 331 طن ثم استراليا 328 طن وفي المركز الرابع أمريكا بحوالي 190.2 طن .