شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم تتراوح بين 1.5-3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 4-7-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة وفقا لما اعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

استقرت أسعار الطماطم لبن 1.5-3 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار البطاطس 3-5 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيها للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو.