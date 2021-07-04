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شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعلن ضم رشا راغب وماريان عازر لعضوية مجلس إدارة الهيئة والان مع تفاصيل الخبر
كما تم تعيين المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المستشار بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مديراً تنفيذياً للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وسينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذياً للمركز الإقليمي للاستدامة.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة دائماً ما أعطت المثل والقدوة في التوجه نحو الاستدامة، ونموذجًا في الالتزام بما يصدر عنها من قرارات لتمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي.
تعيين عناصر نسائية بالرقابة المالية
ودعا "عمران"، إلى توعية المواطنين والتعريف بتطبيق " تمكين المرأة"، وذلك بمناسبة مرور 18 شهرًا على صدور أول قرارات تنفيذية لتمكين المرأة بالقطاع المالى غير المصرفي والتي منحت المرأة-لأول مرة-فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية–بمقعد في تشكيل مجلس الإدارة، وذلك في إجراء نوعى لتهيئة القطاع المالي غير المصرفي كي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين بما يتفق مع استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030“.
والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية، كانت قد شهدت حضور قوى للمرأة وتمثيلها بنسبة 32% من مناصب رؤساء الإدارات العامة والمركزية والقطاعات، في أكبر حركة ترقيات للعاملين بها في نهاية 2020.