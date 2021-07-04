8 توصيات لدفع الاستثمار المصرى البحرينى فى القطاعين المالى والمصرفى

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القاهرة - سامية سيد - أسفر منتدى الأعمال المصرى البحرينى فى القطاع المالى والمصرفى، والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية والبحرينية بالبلدين، عن 8 توصيات لدفع الاستثمار المشترك فى القطاع المالى والمصرفى فى البلدين.

وبحسب بيان لجمعية رجال الأعمال المصريين، أوصى المنتد بترتيب زيارة عمل للبنوك المصرية والصندوق السيادى والمؤسسات المالية إلى مملكة البحرين قبل نهاية العام، ودعا إلى التعاون فى إنشاء كيان مالى ضخم غير مصرفى يضم شركات (التمويل العقارى، التأجير التمويلى، التمويل الاستهلاكى، التمويل متناهى الصغر، fintech، وغيرها» فى مجموعة واحدة وهى إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة، وبما يهدف إلى جذب استثمارات القطاع المالى والمصرفى البحرينى إلى مصر.

كما أوصى المنتدى بتعزيز التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وصندوق مصر السيادى فى البحث عن شركاء للاستثمار فى القطاعات التى يوليها الصندوق السيادى الأولوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار فى التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية.

ودعت جمعية رجال الأعمال المصريين، الصناديق المالية البحرينية للاستثمار فى السندات الدولية المصرية بالدولار بنسبة فائدة تصل إلى 3 – 4% ولآجال تصل إلى 30 عامًا، والتعاون مع الصندوق البحرينى الذى تم تأسيسه بغرض الاستثمار فى الشرق الأوسط وخاصة فى مصر بما يؤدى إلى المصلحة المشتركة للبلدين، والاستفادة من رخصة بنك القاهرة فى السوق البحرينى، مع قيام السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع البنك المركزى البحرينى ووزارة المالية فى هذا الصدد، بجانب التواصل بين الجانبين لمناقشة إنشاء بنك رقمى مصرى بحريني.

وركزت التوصيات على عقد لقاء تفاعلى بين بورصتى مصر والبحرين لبحث كيفية الاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة بين البورصتين، وبمشاركة السفارتين، وذلك يهدف طرح بيانات بشكل موثق لتوزيعها على قطاعى الأعمال فى البلدين.

من الجدير بالذكر، أن منتدى الفرص الاستثمارية فى القطاع المالى والمصرفى فى مصر والبحرين عقد الأحد 27 يونيو، رقميًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد بن هندى رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، وبمشاركة السفير ياسر شعبان سفير مصر بالبحرين، والسفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عبدالله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية.