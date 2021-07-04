شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر يوليو، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 12929 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3310 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2432 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، أسمنت سيناء، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 49 ألف سهم، 2.525 مليون سهم، 157.9 ألف سهم، 166.2 ألف سهم، 1000 سهم، 305.1 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 27355 سهم، 7200 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت 6852 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، 6.4 مليون سهم، 41161 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 20 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مصر للفنادق، 287.5 ألف سهم، 16166 سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 2.85 مليون سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022، وتوقعت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 6.4 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وبلغ إجمالي الإيرادات 6.988 مليار جنيه، فيما توقعت تحقيق مصروفات بقيمة 4.873 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الربح قبل الضريبة 2.114 مليار جنيه.

كما أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، اعتماد مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2021/2022، وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 715.391 مليون جنيه، ومصروفات مستهدفة بقيمة 642.391 مليون جنيه ليبلغ الفائض المستهدف خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالي 73 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة بساطة المالية القابضة، والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية بمبلغ 40 مليون جنيه لتصبح المساهمة مبلغ 70 مليون جنيه.

فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع طلب تعديل سعر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية لشراء حتى عدد 5.2 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية ليصبح السعر 6.12 جنيه للسهم بدلًا من 5.72 جنيه للسهم وجارى دراسة الطلب من قبل الهيئة وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

من ناحية أخرى أعلنت إدارة البورصة المصرية، قائمة مرشحي عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021-2025)، وضمت المرشحين على مقاعد الشركات العاملة في الأوراق المالية (سمسرة) وهم أسامة شحاتة العضو المنتدب لشركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية.

وضمت أسماء المرشحين عن قائمة الشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة) وهم أحمد أبو السعد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، جمال فوزي فتح الله رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة، راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، محمد رضا رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال للاستشارات، وعلى منصب بورصة النيل كلا من داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، محمد العزب خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري، وهاشم السيد مرشحًا وحيدًا على مقعد الشركات المقيدة.