شكرا لقرائتكم خبر عن "موبايلي" تعلن عدم توافق التحالف مع زين لدمج وتوحيد الأبراج التابعة لهما مع أهدافها الاستراتيجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن أن التوجه بتشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية، لا يتوافق مع متطلبات موبايلي الاستراتيجية واهدافها لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية.

وأشارت موبايلي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أنها مستمرة بتقييم العروض الأخرى بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة ومستثمريها ورفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وتحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم واشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويُذكر أن موبايلي وقعت، في يوليو 2020، مع الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" وشركة الاستثمارات الرائدة وشركة أي أتش أس كي اس ايه المحدودة (أي أتش أس) للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية لدمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج"، بغرض حصول الكيان المزمع انشاءه على ترخيص (تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج والصواري).

وكان من المُقرر أن تمتلك كل من الشركات موبايلي وزين السعودية والرائدة مجتمعين أغلبية حصص الشركة المزمع انشاءها "شركة الأبراج" مع احتفاظ شركة آي أتش أس بنسبة أقلية في رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن موبايلي حققت صافي أرباح بلغ 226 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو قاعدة الألياف الضوئية على الرغم من أثر الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا وأثرها على بعض خدمات الشركة مثل التجوال الدولي إضافة إلى تخفيض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية.