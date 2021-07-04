شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مشاركة ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 26.4 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مشاركة المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 26.4 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت عن فترة الاستحقاق للنثف الأول المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 88 مليون سهم، بواقع 0.30 ريال لكل وحدة، وبنسبة 3% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 يوليو المُقبل، على أن يتم دفع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت، بقيمة 57.2 مليون ريال عن العام 2020، بحصة تبلغ 65 هللة لكل وحدة، وبما نسبته 6.5% إلى السعر الأولي للوحدة.