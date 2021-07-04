شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "السعودي الفرنسي" تُوصي بتوزيع 0.65 ريال للسهم عن النصف الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 779.97 مليون ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 1.199 مليار سهم، بواقع 0.65 ريال للسهم، بما نسبته 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 11 يوليو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح في 5 أغسطس المُقبل.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 480 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.4 ريال للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 780 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 682 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.93% وارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.22%.

كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في الدخل التشغيلي الآخر دخل الصرف الأجنبي.