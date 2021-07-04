شكرا لقرائتكم خبر عن طرح المرحلة الثانية لمشروع لتطوير "نبض الخبر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -الحقيل : المشروع يبرز مكانة الخبر على الخارطة السياحية والثقافية والترفيهية بالمملكة

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، عن إطلاق المرحلة الثانية (مرحلة تأهيل الشركات) من مراحل مشروع "نبض الخبر" والذي يهدف إلى تطوير مركز ثقافي نوعي متكامل بوسط محافظة الخبر.

وأكد الوزير أن المشروع الذي يأتي بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الثقافة، يهدف إلى رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانة محافظة الخبر على الخارطة السياحية والثقافية والترفيهية بالمملكة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية، أن المشروع الثقافي الذي يحمل اسم "نبض الخبر"، يعتبر امتداد للمشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص وبمبادرة وطنية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة لتعزيز البعد الثقافي المتنوع للمنطقة.

ويهدف المشروع إلى بناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة التي سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية، وبطريقة تساهم في وضع محافظة الخبر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية.

وأوضحت الأمانة أن "نبض الخبر"، سيقدم عدة أنشطة ثقافية مختلفة بالشراكة مع الهيئات الثقافية الخمس بوزارة الثقافة، كهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة الموسيقى وهيئة التراث.

من جهته قال أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن طرح هذا المشروع النوعي، يُترجم توجهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة - حفظهم الله - وبمتابعة مستمرة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وأكد الجبير أن مشروع "نبض الخبر" يُعتبر إضافة نوعية وفنية وثقافية وسياحية لسكان المنطقة الشرقية، كما أنه يُمثل منصة جذب لزوار المنطقة ورفع حصة المنطقة الشرقية في السوق السياحية بمنطقة الخليج العربي، إضافة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة.

وذكر الجبير أن المشروع تم طرحه والآن تم إطلاق المرحلة الثانية لتأهيل المتقدمين للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع، مبينا أنه سيساهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً بجودة الحياة.

ودعا أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة التأهيل والتي تحتوي على معلومات عن المشروع، وذلك من خلال زيارة الموقع الالكتروني لأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط : www.eamana.gov.sa ، ومنصة فرص ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول المشروع يمكن الدخول على الرابط: https://invest.eamana.gov.sa/Nabd