شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب السعودى اليوم 4-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد الموافق 4-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.45 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى استقرارا ملحوظا مع أولى تعاملات البنوك الأسبوعية 4-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى السوق المصرفى، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى، والبنك الأهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: ​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.45 ريال سعودى. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: ​دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.45 ريال سعودى. ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى. جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.64 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 215.64 ريال بما يعادل 57.50$ سعر الذهب عيار 22بنحو 197.67 ريال بما يعادل 52.71$ سعر الذهب عيار 21بنحو 188.69 ريال بما يعادل 50.32$ سعر الذهب عيار 18بنحو 161.74 ريال بما يعادل 43.13$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.79 ريال بما يعادل 33.54$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.82 ريال بما يعادل 28.75$ سعر أوقية الذهببنحو 6,707 ريال بما يعادل 1,788$ سعر جنيه الذهببنحو 1,510 ريال بما يعادل 402.52$ سعر كيلو الذهببنحو 215,643 ريال بما يعادل 57,502$