شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 4-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى استقرارا ملحوظا مع أولى تعاملات البنوك الأسبوعية 4-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى السوق المصرفى، وذلك بعد الانتهاء مع الإجازة الأسبوعية فى الأسواق وبدء التداول على العملات فى البنوك.

استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى، والبنك الأهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم، في السوق المصرفي المصرى، لينخفض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى لـ 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

وذكر البنك المركزى المصرى، أن اليوم سيكون بدء عودة العمل بالبنوك فى السوق المصرفى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.