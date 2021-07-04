شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 4-7-2021، في السوق المصرفي المصرى، وذلك بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية، وبدء التعاملات الصباحية لينخفض سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى لـ 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

وفى بنك "قناة السويس" سجل 51.90 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، في بنكي البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنوك "التجارى الدولى cib، وقناه السويس" ثبت عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.10 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.14 جنيه.

52.15 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.10 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.90 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.05 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.31 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.