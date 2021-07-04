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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4 يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4 يوليو 2021، أمام الجنيه المصرى، في بنكي البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنوك "التجارى الدولى cib، وقناه السويس" ثبت عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية.
وفى سياق متصل سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء التداول على العملات سواء في السوق المحلي وكذلك العالمي.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى يسجل 18.43جنيه للشراء، و18.65جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.15 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.