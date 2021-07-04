القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4 يوليو 2021، أمام الجنيه المصرى، في بنكي البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنوك "التجارى الدولى cib، وقناه السويس" ثبت عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية.

وفى سياق متصل سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء التداول على العملات سواء في السوق المحلي وكذلك العالمي.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى يسجل 18.43جنيه للشراء، و18.65جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.