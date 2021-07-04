شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو الأوروبى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم الأحد 4-7-2021 انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بدء التداول على العملات سواء في السوق المحلي وكذلك العالمي.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى يسجل 18.43 جنيه للشراء، و18.65جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.

وفى بنك البركة سجل 18.60جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع،

وفى سياق متصل انخفضت بعض أسعار العملات اليوم، وذلك خلال بدء تعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، حيث ثبت سعر الدولار، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ18.43 للشراء، 18.65 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 للشراء، 18.70 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء.

18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.43 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 جنيه.

18.65 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.70 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.45 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.46 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.41 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.