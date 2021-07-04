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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو الأوروبى اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى يسجل 18.43 جنيه للشراء، و18.65جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 جنيه للشراء، و18.70جنيه للبيع.
وفى بنك البركة سجل 18.60جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع،
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.56 جنيه للشراء.
18.68 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.43 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 جنيه.
18.65 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.70 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.43 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.60 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.45 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.46 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.41 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.