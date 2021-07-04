شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 12مليار جنيه إجمالى استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تكلفة مشروعات مياه الشرب بقرى مركزى اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تقدر بنحو مليار و400 مليون جنيه، لافتاً إلى أن إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بلغت خلال السنوات السبع الماضية، نحو 12 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم تهدف إلى تحسين وتنمية الخدمات للمواطنين لا سيما فى القرى والنجوع والمناطق النائية.

وقال اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن قطار التنمية انطلق منذ 7 سنوات، متجاوزا كافة التحديات والعراقيل ليعكس قدرة الدولة المصرية وإرادة القيادة السياسية لتحسين الخدمات فى كافة المجالات.

وأشار رئيس شركة مياه الفيوم، إلى أن وصول مياه الشرب النقية إلى جميع القرى والنجوع النائية بمركزي يوسف الصديق وإطسا، وارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحى بالمحافظة، ضمن إطلاق رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، لتستهدف المبادرة تحسين الخدمات بالنجوع والمناطق النائية بقرى بأطراف مركزي يوسف الصديق وإطسا من خلال تنفيذ خزانات وروافع بقرى، يأدم غالب وكحك بحرى وقصر الجبالي، لتحسين ضغوط مياه الشرب بالقرى الواقعة على الأطراف، بالإضافة إلى مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإنشاء محطتى قحافة والعزب الجديدتين، المرحلة الثالثة.

وأضاف المهندس هشام درة، أن خطط التنمية داخل المحافظة، يتم تنفيذها طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة لتوفير بيئة آمنة وصحية وبيئية والارتقاء بالخدمات، وقد ظهر ذلك جليا في تنفيذ مشروعات توسعات محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي، والاستعداد لتنفيذ مشروعات أخرى عن طريق قرض بنك الإعمار الأوروبى بتكلفة تصل إلى 9.5 مليار جنيه، بهدف تحسين نوعية المياه ببحيرة قارون وجودتها وحمايتها من التلوث، لإعادتها مرة أخرى لسابق عهدها على خريطة السياحة المحلية والعالمية لما تتمتع به من مقومات بيئية وسياحية تضعها فى مقدمة أهم المناطق السياحية.

وأكد رئيس شركة مياه الفيوم، أن الانجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية القليلة، ساهمت فى التغلب على معظم المشكلات فى وصول مياه الشرب لعدد من المناطق بالمحافظة، وكان من بينها تنفيذ رافع وخزان بيهمو بمركز سنورس بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه، وطاقة ٥ آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى تنفيذ خط قصر الباسل دانيال بمركز اطسا بطول 13 كم بقطر 800 مم، وبتكلفة تجاوزت 120 مليون جنيه، لتحسين الضغوط بالمناطق التى تعانى من مشكلات فى وصول المياه.

وتابع أن محافظة الفيوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان، نجحتا فى تدبير الاعتماد المالى المطلوب للتغلب على مشكلات مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بقرى " فرقص - السعيدية - سرسنا " واستكمال محطة معالجة ورافع شكشوك.

وذكر أن خطط الإحلال والتجديد خلال العام المالى ٢٠١٨ - ٢٠١٩، شملت نحو 11 موقعاً بمحطات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد متنوع داخل ٦ محطات أخرى لمياه الشرب، ومد وتدعيم لخطوط أخرى بمراكز سنورس واطسا والفيوم، إلى جانب استكمال بعض المشروعات المتوقفة منذ سنوات، مثل محطة معالجة سنهور القبلية، ومشروع الصرف الصحى بقرى أباظة وقصر الجبالى، والأعلام، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على تلك المشروعات نحو ١٤٩ مليون جنيه.

وأشار إلى أن العام المالى 2019 - 2020، شهد تنفيذ نحو17 عملية إحلال وتجديد داخل محطات وروافع الصرف الصحي، إلى جانب استكمال عمليات الإحلال والتجديد لأجهزة قياس التصرف بالمحطات والشبكات، بمحطات " العزب الجديدة - قحافة الجديدة - طامية "، بالإضافة إلى طرح نحو ١٢ مشروعا ً لعمليات الإحلال والتجديد لخطوط مياه ومحطات تنقية إلى جانب مشروعات المد والتدعيم لخطوط أخرى لمساكن عزب " المزرعة بكوم أوشيم - عزبة راضى بمركز اطسا -، وقرى المشرك - الريان - الحامولى - قارون بمركز يوسف الصديق"، وبعض المناطق بمركز ابشواى، كما تم استكمال ١٨ عملية داخل روافع ومحطات وخطوط المياه، وبلغ حجم الإنفاق على هذه المشروعات نحو ١٧٩ مليون جنيه.

وأضاف أن العام المالى 2020 - 2021، شهد طفرة كبيرة في حجم تنفيذ المشروعات والاعتمادات المالية، حيث تم إنفاق نحو ٢٧٩ مليون جنيه، على عمليات الإحلال والتجديد واستكمال نحو ١٩ موقع داخل محطات وروافع الصرف الصحي بجانب طرح ١١ مشروعاً لرفع كفاءة وخطوط وشبكات الانحدار للصرف الصحي، كما تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات معالجة قرى " تطون - العجميين - طبهار".