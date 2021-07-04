الاقتصاد

سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصانع الحديد والصلب مع بداية شهر يوليو عن تثبيت أسعار الحديد في السوق في ظل استقرار أسعار الخامات عالميا، وسجل سعر الحديد اليوم الأحد 4-7-2021، بين 14200- 14600 جنيه سعر المصنع، مضاف 14%  ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

 

وتراوح الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيه سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

 

واستقر سعر الجبس ليتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700، جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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