شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصانع الحديد والصلب مع بداية شهر يوليو عن تثبيت أسعار الحديد في السوق في ظل استقرار أسعار الخامات عالميا، وسجل سعر الحديد اليوم الأحد 4-7-2021، بين 14200- 14600 جنيه سعر المصنع، مضاف 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وتراوح الأسمنت الأسود بين 675-800 جنيه سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها للطن، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.

واستقر سعر الجبس ليتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700، جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.