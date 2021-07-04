شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت بعض أسعار العملات فى أول أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم الأحد 4-7-2021، وذلك خلال بدء تعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، حيث ثبت سعر الدولار، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ18.43 للشراء، 18.65 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 للشراء، 18.70 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وفى سياق متصل شهد سعر الدولار تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، اليوم ليثبت سعر العملة الأمريكية فى بنوك الأهلي المصري والاسكندرية ومصر عند سعر15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib" بـ15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.43 للشراء، 18.65 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 للشراء، 18.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.