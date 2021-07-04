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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر
كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.43 للشراء، 18.65 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.49 للشراء، 18.70 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.43 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.