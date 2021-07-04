شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عيد الأضحى.. اعرف أسعار الدواجن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك وانخفاض الطلب على الدواجن شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-7-2021 استقرارا داخل السوق مع زيادة المعروض في ظل توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة.

وبالنسبة لأسعار أصناف الدجاج فسجلت المزارع منها 27 جنيها للكيلو في المزرعة ويتراوح سعر المستهلك بين 30-31 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 39- 42 جنيها الكيلو.

أما عن أسعار البيض الأبيض فسجل 38 جنيها للكرتونة في المزرعة، ويتراوح السعر المستهلك بين 40- 42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.