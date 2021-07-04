شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر يوليو، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10292 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2164 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 12876 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4018 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 3293 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 49 ألف سهم، 2.525 مليون سهم، 157.9 ألف سهم، 166.2 ألف سهم، 1000 سهم، 305.1 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، مستشفى النزهة الدولي 27355 سهم، 7200 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت 6852 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية، 6.4 مليون سهم، 41161 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 20 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، مصر للفنادق، 287.5 ألف سهم، 16166 سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الشركة 2.85 مليون سهم خزينة خلال جلسة جلسة تداول اليوم.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية لعام 2021/2022، وتوقعت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 6.4 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وبلغ إجمالي الإيرادات 6.988 مليار جنيه، فيما توقعت تحقيق مصروفات بقيمة 4.873 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي الربح قبل الضريبة 2.114 مليار جنيه.

كما أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، اعتماد مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية لعام 2021/2022، وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 715.391 مليون جنيه، ومصروفات مستهدفة بقيمة 642.391 مليون جنيه ليبلغ الفائض المستهدف خلال السنة موضوع الموازنة بإجمالي 73 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة بساطة المالية القابضة، والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية بمبلغ 40 مليون جنيه لتصبح المساهمة مبلغ 70 مليون جنيه.