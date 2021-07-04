شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 4-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى فى أول أيام الأسبوع للبنوك المصرية اليوم الأحد 4-7-2021، وذلك بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية، ليثبت سعر العملة الأمريكية فى بنوك الأهلي المصري والاسكندرية ومصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib" بـ15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى ليسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 15.65 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 15.72 جنيه.