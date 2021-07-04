شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حجم تمويل البنوك الكويتية لمشاريع النفط والغاز 425% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية بالكويت إلى قطاع النفط والغاز خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 424.6% وبقيمة 265.8 مليون دينار، ليرتفع من 62.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 328.4 مليون دينار في أبريل الماضي لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أبريل الماضي، زاد التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 235.1% وبقيمة 230.4 مليون دينار بعد أن كان 98 مليون دينار في مارس، كما ارتفع على أساس سنوي بقيمة 328.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 100 ألف دينار في أبريل 2020، وهو أدنى مستوى له.

كما شهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.8 % وبقيمة 108.6 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 ليرتفع من 1.871.3 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.979 مليار دينار في إبريل الماضي، حسبما ذكرت صحيفة السياسة.

وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 0.4% وبقيمة 7.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.972 مليار دينار في مارس الماضي، وصعد رصيد التمويل النفطي المقدم على أساس سنوي بنسبة 6.6 % وبقيمة 124.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.855 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

يشار إلى أن العام الماضي شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات النفط والغاز على خلفية إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى فرض الإغلاق في العديد من دول العام وتوقف حركة الطيران وضعف الإمدادات أثرت سلبا على القطاع النفطي.