شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي بقطاع الرعاية الصحية السعودي إلى 8% سنوياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدر الرئيس التنفيذي لشركة فورتي للرعاية الصحية، كاران ريخي، الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بالسعودية بنسبة 5.5% سنوياً منذ عام 2017، ويرى أنه سيرتفع قريباً إلى 8% مع التحسن الكبير في أسعار النفط، ما يعطي الحكومة دخلاً أكبر وحرية أكثر في الإنفاق على القطاع.

ولفت ريخي إلى اهتمام القطاع الخاص بالحصول على حصة أكبر في سوق الرعاية الصحية بالمملكة، خاصة أنه تم استحداث 20 مستشفى خاصا في السوق السعودي تعود للقطاع الخاص خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن سوق الرعاية الصحية في السعودية يمتلك فرص نمو هائلة، في ظل تطلع الشركات العالمية الكبرى إلى دخول هذا السوق بشكل لم يسبق له مثيل، خاصة مع المتغيّرات التي حصلت في الأسواق بسبب جائحة "كوفيد-19" والتي أبرزت دور السوق السعودي الأكبر خليجياً لكونه يخدم مجتمعاً يعيش فيه نحو 35 مليون نسمة.

‏وأشار إلى أن هناك مجالاً كبيراً للاستثمار في المستشفيات، خاصة أن هناك حالياً حوالي 490 مستشفى معظمها مملوكة للقطاع العام، ولذلك بدأ القطاع الخاص بدخول قطاع الرعاية الصحية بشكل أكثر حيوية ونشاطا.

وفيما يخص الاستمارات الأجنبية، قال ريخي إن قطاع الرعاية الصحية يستنفد سيولة كبيرة ويحتاج إلى قدرات تفوق المعتاد فيما يتعلّق بإدارة السيولة والتدفق النقدي.

يشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية وشركة "يانسن" التابعة لمجموعة "جونسون آند جونسون"، وقعتا مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لتطوير مبادرات استراتيجية لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.

وستسهم المذكرة في تعزيز التطور المجتمعي والصحي والاقتصادي، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

وكان المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أكد في وقت سابق، إن قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة.

وأفاد الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة.