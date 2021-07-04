شكرا لقرائتكم خبر عن وضع حجر الأساس لمشروع صيني بقيمة تفوق 3.3 مليار ريال بالجبيل السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وضع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبد الله السعدان حجر الأساس لمشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة، وذلك لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED) في منطقة البلاسكيم بمنطقة الجبيل (2)، بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية بشركة أرامكو السعودية أحمد السعدي.

وتقدر استثمارات مشروع شركة شينقونغ الدولية للصناعة بأكثر من 3.3 مليار ريال، وهو مخصص لإنتاج مصابيح الإضاءة (LED)، ومن المتوقع أن يعمل المشروع على توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

ومدينة الجبيل الصناعية وباقي مدن الهيئة الملكية الأخرى، تمثل 6% من إنتاج المواد البتروكيماوية على مستوى العالم، وتعدّ المزود الرئيس للبتروكيماويات.

والمشروع هو نتاج تضافر الجهود بين الهيئة الملكية والشركاء من شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة طريق الحرير السعودي وشركاء صينيون.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، وقعت شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية للجبيل، اتفاقية استثمارية مع شركة شينقونغ الدولية للصناعة، ومذكرة تفاهم بين شركة طريق الحرير وشركة شينقونغ الصينية بمدينة الجبيل الصناعية قيمتيهما الإجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).