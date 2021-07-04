شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي منها توزيعات الراجحي والرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 4 يوليو حتى 8 يوليو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من ثمار، أنابيب السعودية، صناعة الورق، صادرات، مجموعة فتيحي، المتحدة للتأمين، مجموعة الحكير، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من مصرف الراجحي، فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة متطورة، ساسكو، بنك الرياض، غازكو.

وتبدأ الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين عن العام 2020، بواقع 0.20 ريال لكل سهم وبإجمالي 12 مليون ريال، بما يعادل 2% من رأس مال الشركة.

كذلك يبدأ بنك الرياض، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة السعودية للصناعات المتطورة، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة الغاز والتصنيع الأهلية، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام 2020، بقيمة 37.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتعتمد الجمعية العمومية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، يوم الثلاثاء، نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

ويُستحق، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح مصرف الراجحي بقيمة 3.5 مليار ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 1.4 ريال للسهم، بما نسبته 14% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبحث عمومية مجموعة فتيحي القابضة، يوم الأربعاء، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 50% من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال.

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة المتحدة للتأمين التعاوني، يوم الأربعاء، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، يوم الخميس، تخفيض رأسمال الشركة من 550 مليون ريال إلى 343 مليون ريال، وذلك بنسبة تخفيض تبلغ 37.6%.