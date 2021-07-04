شكرا لقرائتكم خبر عن 140 خدمة تقدر تعملهم من المراكز التكنولوجية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 62 مركزا تكنولوجيا متنقلا تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، لتقليل تكدس المواطنين فى أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم فى سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وتقوم الفكرة على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسى، وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وتؤدى مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجى بالحى أو المدينة، وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وتشمل تلك الخدمات المقدمة ما يلي..

-طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

-طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

-استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

-طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

-طلب قيد اتحاد شاغلين.

- صورة طبق الأصل من قرار هدم.

طلب تجديد رخصة مصعد.

- طلب رخصة تشغيل مصعد.

- طلب تصالح على مخالفة.

- كل خدمات السدادات من دفع إيجار، وأقساط.

-تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

-الاطلاع على التراخيص السابقة.

- الاستعلام عن موقف الرخصة.

-الاستعلام عن المستندات ورسوم وإجراءات الخدمات المقدمة.

- طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

- طلب معاينة.