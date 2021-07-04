شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حافز استثماري تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة، منها المباشرة وغير المباشرة، التي تجذب مزيدا من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.

وتتضمن الحوافز الاستثمارية ما يلي:

تعديل بعض مواد القوانين واللوائح الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ

تسهيلات تمويلية من تحالف بنكي بإجمالي 10 مليارات جنيه

تطبيق نظام ACI الإفراج المسبق للشحنات والبضائع

دليل جمركي لتحسين مناخ الأعمال

قواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية

دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية للمنتجات داخل المنطقة

شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق لأعمال إنشاء وتشغيل وصيانة المرافق للمشروعات

بنية تحتية وشبكة مرافق بأحدث المعايير العالمية

7 محطات كهرباء فرعية

محطتان لتحلية مياه البحر

6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي

تأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية

وحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي

مخرات للسيول لواجهة الطقس السيئ