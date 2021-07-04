الاقتصاد

6 إجراءات يجب إتباعها عند وجود رائحة للغاز في منزلك.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - عدد من الإجراءات التي يجب إتباعها عند وجود رائحة للغاز حفاظا علي سلامتك، وفي منزلك وتلك الإجراءات، كانت كالتالي ..

 

1-عدم استعمال أي مفاتيح للكهرباء سواء بالفتح أو الغلق.

 

2-عدم استعمال أي أجهزة كهربائية مثل الشفاط الكهربائي أو غيره.

 

3-منع استخدام الثقاب أو استخدام  أي لهب أو أي مصدر للاشتعال.

 

4-فتح اقرب منفذ للتهوية ( باب – شباك ) لتسهيل و سرعة خروج الغاز المتسرب من المكان .

 

5-غلق المحبس العمومي للشقة الموجود بجوار عداد الغاز الطبيعي.

 

6-سرعة الاتصال بخدمة الطوارئ علي 129 لعمل اللازم وإصلاح سبب التسريب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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