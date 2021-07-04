شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات يجب إتباعها عند وجود رائحة للغاز في منزلك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من الإجراءات التي يجب إتباعها عند وجود رائحة للغاز حفاظا علي سلامتك، وفي منزلك وتلك الإجراءات، كانت كالتالي ..

1-عدم استعمال أي مفاتيح للكهرباء سواء بالفتح أو الغلق.

2-عدم استعمال أي أجهزة كهربائية مثل الشفاط الكهربائي أو غيره.

3-منع استخدام الثقاب أو استخدام أي لهب أو أي مصدر للاشتعال.

4-فتح اقرب منفذ للتهوية ( باب – شباك ) لتسهيل و سرعة خروج الغاز المتسرب من المكان .

5-غلق المحبس العمومي للشقة الموجود بجوار عداد الغاز الطبيعي.

6-سرعة الاتصال بخدمة الطوارئ علي 129 لعمل اللازم وإصلاح سبب التسريب .