شكرا لقرائتكم خبر عن قبل العيد.. اعرف أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 4-7-2021، استقرارا فى السوق المحلى، بحسب ما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها، بينما استقر المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها.

وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.