الاقتصاد

قبل العيد.. اعرف أسعار اللحوم البلدى اليوم

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القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وشهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 4-7-2021، استقرارا فى السوق المحلى، بحسب ما أعلنت عنه شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

 

 

وسجلت اللحوم الكندوز 120-140 جنيها، بينما استقر المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها. 

 

 

وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو. 

 

 

 

وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت  بين 130-150 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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