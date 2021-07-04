الاقتصاد

تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365  أسعار الأسماك اليوم الأحد 4-7-2021، داخل سوق العبور للجملة، حيث استقرت أسعار البلطي المزارع 1، 20-23 جنيها للكيلو مقابل 20-24  جنيها، البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

 

 

وسجل البوري "1" 55-65  جنيها للكيلو، و البورى 2  يتراوح الكيلو بين 47-53  جنيها، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو.

 

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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