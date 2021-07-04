شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.80، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 18.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة النفسي 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.18 ومستوى المقاومة 19.50.