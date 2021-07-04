شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.19% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك على إثر تخلصه من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 27.07، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 28.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.80 ومستوى المقاومة 28.00.