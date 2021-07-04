شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فتيحي (4180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.96% ليخسر السهم نحو 35 هللة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تجميع بعضاً من قواه الإيجابي التي قد تساعده على الارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 34.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.80 ومستوى المقاومة 37.55.