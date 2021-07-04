شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو يحلق عالياً – تحليل صباحي – 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فيبكو (2180) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.72% بما يعادل 1.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 78.74 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 73.70 ومستوى المقاومة 78.74.