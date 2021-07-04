شكرا لقرائتكم خبر عن حلواني إخوان يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم حلواني إخوان (6001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.39% ليكسب السهم نحو 40 هللة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية شبه جانبية على المدى القصير، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 111.24 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 99.00 ومستوى المقاومة 105.80.