شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الأدوية يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر قطاع الأدوية (TPBI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -13.19 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير، طوال ثبات مستوى الدعم 7,229.56، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 7,889.19.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,440.00 ومستوى المقاومة 7,700