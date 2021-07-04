شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم استثمار (1030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 17.00، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.24% بما يعادل 0.04 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 17.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 16.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.80 ومستوى المقاومة 17.20.