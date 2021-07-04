شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر يونيو الماضي، بقيمة تداول بلغت 11.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.5%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 9.1 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.9%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.8%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.3%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 2.4 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز الأوراق المالية بقيمة 2.3 مليار جنيه بنسبة 3%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2 مليار جنيه، و 1.8 مليار جنيه، بنسبة 2.6%، 2.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 95.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، فى حين بلغت كمية التداول نحو 11.659 مليار ورقة منفذة على 1.123 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 60.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.342 مليار ورقة منفذة على 843 ألف عملية خلال جلسات مايو الماضي.