شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يواجه متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 0.986 ريال وذلك خلال جلسة الخميس الماضي، نتيجة ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.01 ريال، وهو ما يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع امكانية انخفاض السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 0.91 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.02 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط