شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 1.617 ريال، بالتزامن مع ظهور اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 1.73 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 1.57 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.60 وبين مستوى المقاومة هو 1.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد