شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.533 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 1.47 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.62 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.50 وبين مستوى المقاومة هو 1.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط