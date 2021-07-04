شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 04-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يشهد السهم حاليا اداء سلبي على مدى الاسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 298 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 293 فلس كمستوى اول ثم 280 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 305 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 295 فلس وبين مستوى المقاومة هو 299 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط